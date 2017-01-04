Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Federal Yargı Makamı’nın, tutuklu teröristin ifadesine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü, Ebu Osama adlı DEAŞ’lıyı Türkiye’de keşif yapmak ve intihar bombacılarıyla bir eylem düzenlemekle görevlendirdi.

Kurdistan24 televizyonunun haberinde, Musul Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Osama’nın, Musul’daki bir Alman inşaat şirketiyle çalıştığı belirtildi. Bir süre Almanya’da da kalan Osama’nın daha sonra ise Musul’a döndüğü ifade edildi.

BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Musul’da 1.5 yıl işsiz kaldıktan sonra terör örgütü DEAŞ’a katıldığını belirten Osama, “Ardından Musul Üniversitesi’ndeki Geliştirme Divanı’na geçmem emredildi. Bu süre içinde bomba ve roket üretimi eğitimi aldım” dedi.

Haberde, "Örgütten Türkiye sınırlarına girmesi emrini alan militan, emirleri internet üzerinden aldığını itiraf etti" denilirken, Osama'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandığı öne sürüldü. Haberde, Osama’nın ne zaman “yakalandığı” belirtilmedi.