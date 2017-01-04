Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçiören Metrosu'nun açılışı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, “Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tamamı tek yönlü olarak 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Fatih Caddesi Tepebaşı Kavşak’tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren Kızlarpınarı Caddesi Ezine Sokak’tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır” denildi.

Valilik, bu güzergahları kullanan vatandaşların trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı uyarısında bulundu.