Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün ise sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Ancak şahsın terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada "Reina saldırganı yakalandı" diye paylaşılan görüntülerde teröriste benzetilen bir kişinin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerde, "Reina'ya saldıran adam bu" dediği duyulan görüntülerde kalabalık grup terörist olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında vuruyor.

İstanbul Pendik'te yaşanan olay sonrası gözaltına alındığı iddia edilen kişinin emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.