Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Tokat'ta FETÖ operasyonu, 6 asker gözaltında
04.01.2017 - 18:41 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.
Etiketler : tokat,fetö,gözaltı,asker,
435196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435196.aspx
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