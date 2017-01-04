Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.