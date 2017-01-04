Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer aldı.