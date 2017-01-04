Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer aldı.
Binali Yıldırım, Tufan Erhürman'ı kabul etti
04.01.2017 - 19:20 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldırım, Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'ı kabul etti
Etiketler : binali yıldırım,Yıldırım,Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi,Tufan Erhürman,
435203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435203.aspx
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