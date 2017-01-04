Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini sundu. Dion, Kanada’nın ve Kanada halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu da verdiği destekten ötürü muhatabına teşekkür etti ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.Görüşmede, terör örgütü DEAŞ’la mücadelede her alanda iş birliğinin önemi de vurgulandı.