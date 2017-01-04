TBMM Genel Kurulu’nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üye seçimleri yapıldı. AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız Kişisel Verileri koruma kurulu üyeliğine seçildi.
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçildi
04.01.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, AK Parti listesinden İhsan Ezer Büyüksekban ve HDP listesinden Vedat Yıldız üye olarak seçildi.
Etiketler : Kişisel Verileri Koruma Kuruluna,
435222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435222.aspx
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