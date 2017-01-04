Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi  üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Rehine  Kurtarma ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, fidye  almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.