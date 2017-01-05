TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak’ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinealınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
TSK: Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı
05.01.2017 - 08:59 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak’ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinealınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avaşin-Basyan,Zap Bölgeleri,tsk,
435298 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER