Mardin'in Ömerli ilçesinde terör soruşturması kapsamında  gözaltına alınan, Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer  aldığı 4 zanlı tutuklandı.

Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlçe Jandarma Komutanlığı binası  nizamiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma  kapsamında 27 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tekin ile belediye çalışanları  Hakkı E, Sercan G. ve Mehmet B, emniyet ve jandarmadaki  işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi  hakimliğe çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçundan  tutuklandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran  2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir tır  sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi  yaralanmıştı.