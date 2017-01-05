Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017’de torununa bakan büyükannelere teşvik parası verileceğini açıkladı.Devlet torununu bakan büyükannelere teşvik parası ödeyecek haberleri gündeme geldi. Çocuklarını çalıştıkları için annelerine bırakan çalışan anneler hemen büyükanne parası, devletten büyükanneye torun parası alma,. Torun bakma parası alma gibi kelimelerle internette para almanın yollarını ve şartlarını araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi. Hükümetin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, çalışan annelere çocuk bakımında destek olmak amacıyla 2017’de torununa bakan büyükannelere teşvik parası verileceğini açıkladı.