Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 infaz koruma memuru görev yaptığı cezaevinde gözaltına alınarak sorgulanma üzere emniyete getirildi.
Erzurum'da 4 infaz memuruna cezaevinde FETÖ gözaltısı
05.01.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da 4 infaz memuru FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında cezaevinde gözaltına alındı.
Etiketler : ERZURUM,fetö,operasyon,infaz koruma memuru,
435339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435339.aspx
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