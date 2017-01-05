Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif şekilde yeraldıkları ve terör örgütü FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi. Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.



'BYLOCK' ŞÜPHELİLERİ DE GÖZALTINDA

Şüpheliler arasında; eşlerinin FETÖ’ye himmet para transferleri bulunanlar, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı bulunanlar, Bank Asya’da para artışı hareketi olanlar ve Bylock kullananlar olduğu da belirtildi. Dosya kapsamına göre, şüphelilerin Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavına ait soruları, sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulundu. Soruşturma kapsamında; Ankara’da 29, İstanbul’da 21, İzmir’de 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapıldığı öğrenildi.