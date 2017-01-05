Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Üsküdar Meydanı'nda oluşturulan alanda kan bağışında bulundu. Türkoğlu çifti, "İnsan olarak böylesine önemli bir konuya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Stoklar azalıyor ve her gün kana ihtiyaç oluyor. Bu konuda duyarlı olup, stokları tekrar istenilen seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Herkesin duyarlı olup, bağışta bulunmasını arzu ediyoruz. Bugün bir başkası için önemli olan yarın sizin için önemli olabilir." ifadelerini kullandı.
Hidayet Türkoğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek
05.01.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, stoklardaki düşüş nedeniyle yapılan çağrıya duyarsız kalmayarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Etiketler : Hidayet Türkoğlu,kan bağışı,kızılay,Türk Kızılay,
435386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435386.aspx
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