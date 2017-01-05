Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Üsküdar Meydanı'nda oluşturulan alanda kan bağışında bulundu. Türkoğlu çifti, "İnsan olarak böylesine önemli bir konuya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Stoklar azalıyor ve her gün kana ihtiyaç oluyor. Bu konuda duyarlı olup, stokları tekrar istenilen seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Herkesin duyarlı olup, bağışta bulunmasını arzu ediyoruz. Bugün bir başkası için önemli olan yarın sizin için önemli olabilir." ifadelerini kullandı.