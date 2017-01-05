Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın ili Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Gaziantepli Başpolis Memuru Yener Arslan, görevli olduğu ekip otosuyla şüphelileri kovalarken trafik kazası geçirmiş, kazada ağır yaralanan polis memuru Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Gaziantep’e getirilen şehit Başpolis Yener Arslan’ın cenazesi, son kez götürüldüğü baba ocağının ardından Asri Mezarlıkta bulunan Bahattin Nakıboğlu Camiine getirildi. Öğle namazına müteakiben Bahattin Nakıboğlu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, diğer idari amirler ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin annesi Gönül, babası Hasan, eşi Emine ve çocukları Burak ile Berat gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, düzenlenen törenin ardından dualarla Asri Mezarlıktaki şehitlikte defnedildi.

Ayrıca 47 yaşındaki Şehit Yener Arslan’ın 16 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.