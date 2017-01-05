Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı. Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, olay üzerine Siirt Belediyesi çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.