Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan PKK üyesi C.T.’nin İzmir’e geldiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları detaylı araştırmada C.T.’nin Konak ilçesi Kadıfekale semtinde bir evde saklandığını saptadı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabaha karşı belirlenen adrese operasyon düzenleyerek C.T.’yi yakaladı. Suriye’deki PKK ve PYD kamplarında eğitim alan C.T.’nin, İzmir’e terör örgütüne eleman temini için geldiği ileri sürüldü. C.T. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.