Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika İzmir'de patlama haberi... İzmir adliye binası patlama ile sarsıldı. İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü belirtildi. İlk belirlemere göre en az 3 kişi yaralandı. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



"TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ"

DHA polislerle çatışmaya giren teröristlerden birinin de öldürüldüğünü duyurdu. Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.



SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.





1 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK YERDE YATIYOR

CNN Türk'e bağlanan DHA muhabiri Taylan Yıldırım da bir teröristin öldürüldüğünü ve yerde yattığını canlı yayında söyledi.



RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.







BARO BAŞKANI KONUŞTU

Baro Başkanı: "İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından üzüntü duyuyoruz. Patlamanın yaşandığı yerde sadece hakim ve savcıların giriş yaptığı kapı yok. Vatandaş ve avukatların kullandığı kapı da var. Öyle anlaşılıyor ki bombalı araç patlatıldıktan sonra, adliyenin içinde bir kargaşa yaşatılmak istendi. Meslektaşlarımız güvenli bölgeye alındı.

Halihazırda güvenlik tedbirleri amacıyla adliye içinden kimse dışarıya bırakılmıyor. Dışarıda belki değişik tehlikeler olabilir. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız baro birimimize sığındı, çünkü güvenlikli bölgeye kartlı geçiş var."







"TERÖRİST OLAY YERİNDE CANSIZ YATIYORDU"

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre adliye binasının hemen girişinde bomba yüklü bir araç patladı. Hakim ve savcıların otoparkının giriş bölümünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Can kaybı olup olmadığına yönelik hüzen bir bilgi yok. Bir teröristin olay yerinde cansız yattığı teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimali üzerine çevredeki insanların uzaklaştırıldığı bildiriliyor.







