İzmir'de patlama oldu, patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilitken elde edilen diğer bilgilerden biri de polisin patlama sonrası teröristlerle çatışmaya girdiği oldu. İşte son dakika İzmir haberleri... İzmir kent merkezinde saat 16.10'da patlama meydana geldi. Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Bayraklı' da adliye binası yakınlarındaki patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi
İzmir'de patlama sonrası çatışma çıktı!
Son dakika İzmir haberleri, İzmir'deki patlamanın ardından polis teröristlerle çatışmaya girdi. İşte İzmir'den gelen son haber...
İzmir'de patlama oldu, patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilitken elde edilen diğer bilgilerden biri de polisin patlama sonrası teröristlerle çatışmaya girdiği oldu. İşte son dakika İzmir haberleri... İzmir kent merkezinde saat 16.10'da patlama meydana geldi. Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Bayraklı' da adliye binası yakınlarındaki patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi
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