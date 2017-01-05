Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de patlama oldu, patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilitken elde edilen diğer bilgilerden biri de polisin patlama sonrası teröristlerle çatışmaya girdiği oldu. İşte son dakika İzmir haberleri... İzmir kent merkezinde saat 16.10'da patlama meydana geldi. Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Bayraklı' da adliye binası yakınlarındaki patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi

