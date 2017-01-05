Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır hattında terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen "Pilling" kod adlı kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişinin, Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. Adı açıklanmayan kişinin, 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, Tunceli kırsalında bombalı saldırılar ve karakol baskınlarında yer aldığı, Kandil'de ve Suriye'de bulunduğunu öğrenildi.