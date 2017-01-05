Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise silah sesleri duyuldu.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İzmir adliyesi yakınında gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda 1 polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu, 10 vatandaş yaralandı.