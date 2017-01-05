Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

BEYAZ BERELİ, MONTLU ŞÜPHELİ

Alınan bilgiye göre, Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

BİR ŞÜPHELİ PAKET DAHA

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.