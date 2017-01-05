Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Patlamanın ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

2. BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ

İzmir'de adliye yakınında ele geçirilen 2. bombalı araç imha edildi. İzmir Valisi yaptığı açıklamada ikinci aracın teröristlere ait olduğunu düşündüklerini ve riske girmeden aracı imha ettiklerini açıkladı.