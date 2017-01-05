Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı Adliyesi'nin önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın arama yapmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışma esnasında teröristler bombalı aracı patlattı. Çıkan çatışmada bi polisimiz ve bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız tedavi görüyor. Tedavi gören polis memurlarımız var.

ÜSTLERİNDE KALAŞNİKOF TÜFEK, EL BOMBASI ÇIKTI

Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaaiyetler ama içimizi yakan bir şekilde bu olayı atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin üstünde kalaşnikof tüfek, 7-8 fişek ve 8 tane el bombası ile ele geçirildiler.

Az önce bir araç daha tespit edildi ve o da kontrollü bir şekilde imha edildi. Şu ana kadar elde olan veriler PKK'yı işaret ediyor.