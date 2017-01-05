Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi ve 2 terörist öldürülürken, 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Daha büyük katliamı ise şehit olan polis memuru önledi.

Fethi Polis'in teröristleri fark etmesi üzerine çatışma çıktı, ardından bomba yüklü araç patlatıldı ve teröristler adliye binasına sızmaya çalıştı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fethi Polis'in ardından İzmir polisi de teröristlerle çatışmaya girdi, kısa süre içinde 2 terörist öldürüldü.

ŞEHİT FETHİ POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi...

Kahraman trafik polisi ölümden dönmüştü

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan Sekin, bel ve sırtından yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 26 Mayıs 2014'te saat 10.40 sıralarında İzmir Adliyesi yanındaki, İslam Kerimov Caddesi'nde meydana gelmişti. Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden 3 çocuk babası Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yaptı. Bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e beş gün iş görmez raporu verilmişti. Sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Daha önce de görev başındayken küçük kazalar geçirdiğini belirten Fethi Sekin, "Böylesini ilk kez yaşadım. Hatalı park temizliğinin ardından, görev yerime gitmek için karşıya geçtim. Bu sırada tek yönlü yolda manevra yapan otomobil bana arkadan çarptı. Havada taklalar attım. Kötü bir şekilde yere düştüm. Sürücüden şikayetçi oldum" demişti.