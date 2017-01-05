ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.