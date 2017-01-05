ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Terör destekçisi ABD'den saldırıya dair açıklama
05.01.2017 - 18:47 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'deki terör saldırısının ardından ABD, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına "Bölgeden uzak durun" çağrısında bulundu.
Etiketler : amerika,abd,terör saldırısı,twitter,dışişleri bakanlığı,
435517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435517.aspx
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