Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC manşetten verdiği haberde, İzmir'de bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini bildiriyor. İki teröristin öldürüldüğünü belirten BBC, bir teröristin de arandığını okuyucularına aktarıyor.

POLİS SALDIRGANLARI ÖLDÜRDÜ

İzmir'deki patlama Amerikan CNN International'ın da manşetinde. Son dakika olarak haberi veren CNN, 'Polis iki saldırganı patlamadan sonra öldürdü' başlığını kullandı.

Al Jazeera English de haberi manşetinden okuyucularına sundu. Türkiye'nin batısındaki İzmir'de can kaybına yol açan bir patlama olduğunu duyuran yayın organı, iki teröristin çatışmada vurulduğunu belirtiyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, internet sayfasında 'İzmir'de polis iki saldırganı vurarak öldürdü' başlığını attı.

Independent ise, ana sayfasında 'Türkiye'de adliye dışında büyük patlama' başlığıyla haberi sundu. Gazete, iki teröristin patlama ve silahlı çatışmadan sonra öldürüldüğünü aktardı.