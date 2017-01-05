Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne 17 Aralık'ta bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştiren teröristin üzerinden çıkan krokide, dün gözaltına alınan 4 şüpheliden Adana doğumlu K.Ç'nin parmak izine rastlandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünce durumun Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Terör örgütü üyeliği suçlamasından kaydı bulunan K.Ç'nin Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Ekipler, saldırının ardından ailesiyle Diyarbakır'a kaçtığı belirlenen K.Ç'yi bu kentte düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsünü de inceleyen ekipler, K.Ç'nin irtibatta olduğu kişileri belirledi.

Terör örgütü PKK'dan silah ve bomba eğitimi aldığı belirtilen K.Ç'nin, ailesiyle ve Lice ilçesi kırsalından gelen teröristle Diyarbakır'dan Adana'ya geldiği, burada tanıdığı Ü.K. ve E.U'ya teröristi üniversite öğrencisi olarak tanıtıp evlerinde kalmasını sağladığı iddia edildi.

Şüphelilerin, saldırıda kullanmak için kentte otomobil çalmaya çalıştıkları, bunu başaramayınca Şanlıurfa'da çalınan aracı Adana'ya getirip 17 Aralık gecesi İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alanda bombayı yerleştirdikleri belirtildi.

K.Ç'nin, daha sonra, internetteki haritalardan yola çıkarak hazırladığı krokiyi bombalı saldırıyı gerçekleştirecek teröriste verdiği kaydedildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 14 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili dün biri kadın 4 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin bomba yerleştirdikleri aracı teröriste teslim ettikleri, Adana-Kayseri güzergahında ve saldırıya uğrayan otobüsün kent içi güzergahında keşif ve kroki çalışması yaptıkları belirtilmişti. Şüpheliler, Adana'daki işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderilmişti.