Galatasaray Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. Direnen 3 kişiyi, polis gözaltına aldı.
Polis, Galatasaray Lisesi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
HDP'lilerin tutuklanmasını protesto eden 3 kişi gözaltında
05.01.2017 - 21:24 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
Galatasaray Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. Direnen 3 kişiyi, polis gözaltına aldı.
Etiketler : hdp,gözaltı,protesto,
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