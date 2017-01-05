Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, ''İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.