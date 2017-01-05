Erdoğan, ''İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir açıklaması!
05.01.2017 - 23:04 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 23:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Etiketler : cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan,izmir saldırı,
435545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435545.aspx
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