Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir adliyesinin girişinde bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan ve polislerin dikkati sayesinde daha büyük bir facianın önlendiği saldırıda, öldürülen teröristlerin silahlarındaki detay dikkat çekti. Yerde yatan terörsitlerin kaleşnikof marka silahlarının şarjörlerinde bantlar vardı.

ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN BANTLAMIŞLAR

Çatışmada öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şarjorlerin ters bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için kullanılan bu yöntemi Reina katliamını gerçekleştiren terörist de uygulamıştı.





REİNA SALDIRGANI DA AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞTI

Teröristlerin çatışma esnasında zaman kaybetmemek için silahlarının şarjörlerini bantlamış olması 39 kişinin can verdiği Reina saldırısını akıllara getirdi. Gece kulübüne saldıran teröristin de görüntüler izlendikten sonra aynı yöntemi kullandığı ortaya çıkmıştı. Saldırıyı 180 kurşun sıkarak 7 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirmesi de sürekli şarjör değiştirdiğini ortaya çıkartmıştı.

GİTAR KILIFINDA SİLAH

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu öğrenildi.