Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından yaralıların tedavisi devam ediyor. Çeşitli hastanelerde tedavi gören 21 yaralıdan bazılarının tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor. 30’a yakın kişi de tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu edilenler de ülkelerine dönüyor. Faslı 24 yaşındaki Süheyla Taki de özel bir hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndü. Saldırıda bacağından yaralanan ve yanındaki arkadaşlarından bazılarını kaybeden genç kız, Fransa’nın önemli ekonomi okullarından MAC’i bitirmiş.

Eylülde de gelmiş

Paris’teki bir şirkette ‘finans uzmanı’ olarak çalışan Süheyla, eylül ayında da hem iş hem tatil amaçlı olarak Türkiye’ye gelmiş. Faslı Süheyla, eğlencenin kâbusa döndüğü o gece bir grup arkadaşıyla eğleniyordu. Yanında Suudi Arabistanlı ikizler Ahmet ve Mehmet Alfadul da vardı. Terörist ateş açmaya başladığında önce ne olduğunu anlamadılar.

Terör saldırısı olduğunu anladıkları sırada herkes bir tarafa kaçmaya başlamıştı. Ahmet ve Mehmet ise kaçamadan vuruldular. Faslı Süheyla da bacağından vuruldu. Olay yerine ilk gelen ambulanslardan biriyle hastaneye kaldırılan Süheyla, polise o gece yaşadıklarını anlattı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi ve ülkesine döndü. Genç kız yılbaşı eğlencesini kâbusa çeviren saldırı anı şöyle anlattı: “Silah sesleri başlayınca herkes can havliyle kaçışmaya başladı. Ben de kaçıp saklanmaya çalıştım ama bacağımdan vurulmuşum. Türkiye’yi seviyorum. Teröre karşı herkesin dik durması lazım. Terörden korkmadığımı göstermek için bu güzel ülkeye tekrar geleceğim.”