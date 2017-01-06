Van Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmesine yönelik operasyonları sürüyor. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası tutuklanmak istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 zanlı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van’da Cumhurbaşkanına hakarete 6 tutuklama
06.01.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret eden ve terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı.
Etiketler : van,
435646 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435646.aspx
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