Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.

PKK BAĞLANTISI

İzmir'de öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan kimlikler incelendiğinde İzmir'de katliam girişiminde bulunan teröristlerden A.K.'nin 2011 yılında PKK üyeliğinden tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan çok sayıda mühimmatın yanı sıra teröristlerin üzerinden eski tip telefonların çıkması da dikkat çekti.







Haber7