Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Bayraklı'daki adliyeye dün 16.10'da PKK'lı 2 terörist bir otomobille geldi. adliyenin önüne daha önceden park ettikleri bomba yüklü panelvanı uzaktan kumandayla patlatacaklardı. Oluşacak kargaşada yanlarındaki roketatarı atacak, el bombalarını patlatacak, uzun namlulu silahlarla çevreyi tarayacaklardı. Sonra da içeri girip hakim ve savcıları katledeceklerdi.

BEYLİK TABANCASIYLA FACİAYI ÖNLEMİŞTİ

Teröristler bomba yüklü panelvanı patlattıktan sonra içinde oldukları araçtan Kalaşnikoflar, roketatar ve el bombaları ile indi. Adliye önündeki motosikletli trafik polisi Fethi Sekin tabancasını çekip ateşe başladı. Bir teröristi öldürdü. Son mermisine kadar çatıştı ve şehit oldu. İkinci teröristi diğer polisler öldürdü. Çatışmayı adliyedeki pencereden izleyen mübaşir Musa Can da vurulup şehit oldu.

'VATAN SAĞOLSUN'

Şehit polis FethiSekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenildi.Böbrek taşı ameliyatı olan baba Mehmet Zeki Sekin'i Aydın Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ADÜ Rektörü Cavit Bircan ziyaret etti. Acı haberi hasta yatağında alan Mehmet Zeki Sekin 'Vatan sağ olsun' dedi.Metanetini koruyan kahraman polis Fethi Seki'nin babası Mehmet Zeki Sekin'in sağlık durumundan dolayı cenazeye katılamayacağı belirtildi.