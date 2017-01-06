Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı'daki Merkez İlkokulunun ismi Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Bornova'daki Yeşilçam İlkokulunun ismi ise Şehit Katip Musa Can İlkokulu olarak değiştirildi.

Açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Nasıl ki 15 Temmuz hain terör saldırısında Ömer Halisdemir kahramanca mücadele ederek tüm ülkenin geleceğini değiştirdiyse, üzülerek yaşadığımız İzmir Adliyesine yapılan hain terör saldırısında kahraman şehit polisimizin onurlu mücadelesi olmasaydı çok büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilecektik. Canını siper ederek birçok insanın canını kurtaran şehit polisimiz Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu sürece milletimiz için hedeflenen kötü niyetler hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazırız. Şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkılacağına milletimizin şüphesi olmasın."