Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan: Bu katil sürülerine gerekli dersler verilecektir. İdam Meclis'ten geçsin ben bunu onaylarım. Bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Bu alçakların, bu teröristlerin masum insanları öldürdükten sonra bunları beslemek gibi bir hakka sahip değiliz.

İhanet nöbetini devralıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemiyorlar. Terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ciğeri beş para etmez teröristlere bu millet teslim olur mu?

Mazlumun ahu indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır.

Dün İzmir'de teröristin üstüne atlayan kahramanımızı gördünüz değil mi?

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.

Vatanı korumak için yürekleri yanan,

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.

Tankları durduran gençliğimiz var. Ömer Halisdemirler var. Bu milleti ve devleti kim yıkabilir?

urfalıyam dağlıyam

bahçeliyem bağlıyam

ben yürekten vuruldum

ciğerimden dağlıyam

Sizin her biriniz Batı'ya karşı savaş açtınız. Ensar oldunuz.Türkiye'yi kardeş kavgasıyla yıkmak isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği cevap tarihe geçecektir. Burada operasyon yapanların yeri cehennemdir. Hepsi bedelini ödeyecekler. Düne kadar bize niye DAEŞ'le mücadele etmiyorsunuz diyenler bugün daha fazla ileriye gitmeyin diyor.Bu işi temizleyene kadar devam edeceğiz. Bizim için ok yaydan çıktı. Bizim milletimiz terör örgütleriyle üzerine gelindiğinde geri çekilmemiş, mücadeleyi tercih etmiştir.