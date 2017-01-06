Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Adliye önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, teröristleri fark edip canı pahasına müdahale ederek çok daha büyük bir felaketin önlenmesini sağlayan şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

İZMİRLİ ŞEHİDİNE AĞLADI

İzmir Valiliği'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda da tören düzenlendi. Yağmura rağmen vatandaşlar meydanı hınca hınç doldurdu.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN SÖZLERİ TÖRENE DAMGA VURDU

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törene ise İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşması damga vurdu. Güçlükle konuşabilen Aşkın; "Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim. Seni kelimelere sığdıramam. Seni yerlere göklere sığdıramam. Senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın kalbidir. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI

Kahraman polisin eşi Rabia Sekin, çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa'nın (8) görüntüleri yürek yağdı. Şehidin eşi ayakta durmakta zorlanırken Şehidin küçük kızı Nisa'nın babasının tabutuna sarılıp ettiği veda herkesi ağlattı.

GÖKYÜZÜ BİLE AĞLADI

Kötü hava koşullarına rağmen binlerce İzmirli şehit polis için düzenlenen törene katılarak ailesini yalnız bırakmazken, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Gözyaşlarının sel olduğu tören sırasında, gökyüzü de adeta kahraman polise ağlıyordu.

KOCAOĞLU KATILAMADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, belediye başkanları ve iş dünyasının temsilcilerinin de hazır bulunduğu törene, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılamadı. Başkan Kocaoğlu'nu cenaze töreninde eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve belediye bürokratları temsil etti.

ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

Şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, 7 Ocak Cumartesi günü Elazığ'ın Baskil ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğancık Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.