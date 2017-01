Türkiye Gazetesi

İzmir'de terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan Adliye personeli Musa Can’ın oğlu 23 yaşındaki Emrah Can’ın, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 15 gün önce tutuklandığı öğrenildi.

BABASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Dünkü saldırının ardından mahkeme Emrah Can’ın durumunu göz önüne alarak resen tahliyesine karar verdi. Jandarma eşliğinde babasının cenaze törenine katılan Emrah Can hakkında akşam saatlerinde tahliye kararı geldi.

TORUNUNA KAVUŞAMADI

PKK’nın teröristlerin bombalı araçla saldırısında şehit olan 3 çocuk babası mübaşir Musa Can’ın gelininin 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Musa Can’ın kardeşi Celalettin Can, "En acısı da torununa kavuşamadan göçüp gitti" dedi.

1992 yılında Tekel fabrikasında çalışmaya başlayan Musa Can, 4C düzenlemesiyle birlikte 2012 yılında Bayraklı Adliyesi 25. İcra Mahkemesi’nde görevlendirildi. Kısa süre önce 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mübaşir olan Musa Can, terör saldırısı sırasında hayatını kaybetti.

KARINCAYI BİLE İNCİTMEZDİ

Evli ve 3 çocuk babası Musa Can’ın 7 kardeşinden biri Celalettin Can, ağabeyinin çok neşeli bir insan olduğunu söyledi. "Karıncayı bile incitmekten imtina ederdi" diye tanımladığı ağabeyini gözyaşlarıyla anlatan Celalettin Can, "En zor günlerde bile hayata neşeli bakan, gülümseyen bir insandı. Etrafına neşe saçardı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak çalışan Celalettin Can, terör saldırısını, bir avukat tanıdığının attığı mesajla öğrendiğini söyledi. Diğer iki ağabeyini arayarak adliyeye gitmelerini istediğini söyleyen Can, "Büyük ağabeyim de adliyede mübaşirdi, emekli oldu. 2 ağabeyim, 2 kız kardeşim ve amcamın oğlu adliyeye gittiler. Her biri bir kapıda bilgi almak için uğraştılar. Benim bulunduğum yerden adliyeye ulaşmam 25 dakika sürdü. O sırada sürekli Musa ağabeyimi telefonla aradım, hep meşgul çaldı. Patlama nedeniyle sinyal kesici kullanmışlardır diye düşündüm. Ancak bir ara telefonu çalıp da açılmayınca ters giden birşeyler olduğunu anladım. Adliyeden tahliye de başlamıştı. O sırada büyük ağabeyim aradı ve Musa ağabeyimin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Bir umut gittik oraya, şehadet haberini aldık" diye konuştu.

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Musa Can’ın 21 yaşındaki büyük kızı Ankara'da bir üniversitede laborantlık okuyor. 17 yaşındaki küçük kızı lise son sınıf öğrencisi.

Musa Can’ın cenazesi, yarın İzmir’deki Uzundere Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.