Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Birçok alanda Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce 200 yataklı devlet hastanesi varken bugün Eyyübi'de 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle Şanlıurfa sıçrama yapmış oldu.

14 yıllık süre içerisinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce eğitim dedik, ardından sağlık dedik, adalet ve emniyet dedik, akabinde ulaşım, tarım bütün bunlara önem vermek suretiyle devlet politikası anlayışı belirledik. Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor.

Şanlıurfa'ya 1700 yataklı şehir hastanesi yapalım dedik. Kısa zaman içerisinde şehir hastanesi de Şanlıurfa'da en geç 3 yıl içerisinde biter ve bölgenin de hizmetine girmiş olacak. Bunlar bir inceliği gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor. İnsana değer veriyor. Yola çıktığımızda her şey insan için demiştik. Her şey Türkiye için demiştik. Bakın her şey Türk için, Kürt için, Arap için şu için bu için demedk. Her şey Türkiye için dedik.

ŞANLIURFA'YA VEFA BORCUMUZ VAR

Bizim damarlarımızda bu anlayış var. Bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını donattık donatıyoruz. İlk şehir hastanesini Mersin'de resmi açılışını yapıyoruz. Arka arkaya bitenleri açmaya başlayacağız. 30 büyükşehirde bu hastaneleri açacağız. Allah ömür verdikçe milletimiz desteğini esirgemedikçe Şanlıurfa'mız için, Türkiye için bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Tarih boyunca hakkın, adaletin yanında saf tutan Şanlıurfalı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Son dönemdeki sağlam duruşundan dolayı Şanlıurfa'ya vefa borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz. Teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz .15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu.

BU MİLLETİ YIKABİLECEK HİÇBİR FANİ GÜÇ YOKTUR

Terörle mücadele başta olmak üzere bayrağımız, bağımsızlığımız, vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmadık. Yüz yıllardır aynı dava için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan kardeşler topluluğuyuz. Bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur.

AŞIKLA MAŞUK AYRILMAZ

Bu toprakların harcı yüz yıllardır bu muhabbetle yoğurulmuştur. Bu millet aşık ve maşuk topluluğudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya, aşkımızı çekemeyenler oldu, sevdamızı çekemeyenler oldu. İstedikleri kadar çekemesinler, aşıkla maşuk ayrılmaz. Ferhat'la Şirin ayrılmadı. Biz tabi aşkımızı kaybettik, bunu da görelim. Öyle diyor bir düşünür. Aşk nedir diye sormuşlar. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır demiş.

O AŞK OLMASA O DAĞLAR DELİNMEZ

Öyle lafla aşık olunmaz. Sevdiğinde yok olabiliyor musun? Gerçek manada aşık odur. Diğerleri lafıgüzaf. İstanbul'un fethini sağlayan, Rumeli'nin Afrika'nın kapılarını açan sır bu muhabbette aşkta gizlidir. Ferhat'a dağları deldiren o aşktır. O aşk olmasa o dağlar delinmez. O vuruyor, vurdukça çoğu gitti azı kaldı diyordu. Biz de yola öyle çıktık. Sorunlar çoktu.