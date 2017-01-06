Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci celsesine "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçu ve suçluyu övmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan U.Ü, S.İ, Y.B, İ.A, R.K, S.U, İ. E. B. ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.B, A.Ü, C.E, E.K, E.Ö, E.Ş, E.K, E.D, G.G, H.Ö, H.A, H.Ç, H.D, H.S, İ.D, K.A, K.K, L.K, M.A, O.A, R.İ, S.A, S.M, T.E, U.K, Y.Ö, Y.K, Y.Ş, R.K ve Z.Ş. ile avukatları katıldı. Siirt'teki cezaevinde tutuklu bulunan sanık İ.Y. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verirken, tutuksuz sanık H.K. duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti duruşmada, tüm sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini hatırlattı.



Tutuklu sanıklardan R.K, savunmasında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.



R.K, 2003 yılından bugüne Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Telefon numaramı 8-9 yıldır kullanırım. Son 3 yıldır da bu hattıma ait tek telefon kullandım. Oğlum B.K, liseye gidiyordu. Öğretmen olduğum için Terme ilçesindeki dershanelerle irtibatım vardı. Sakarya dershanesinden beni görüşmek için çağırdılar. Dershanelerin temel liseye dönüşeceğini söylediler ve çocuğumu kaydetmek istediler. Oğlum pek sıcak bakmadı. Önceden tanımadığım sonradan kendini bana Sakarya dershanesinde öğretmen olduğunu ve isminin Yavuz olduğunu söyleyen şahıs, görüşmek istediğini belirtince evime davet ettim. Bana telefondan 'dershanenin avantajlarını söyleyeceğim.' dedi. Kendisi benim telefonumu alarak eliyle bir şeyler yaptı. Kendi telefonunda bir şeyler yükledi. Mavi renkli bir programdı. Kendisi bana bir şifre verdi. 'İstersen şifreyi kaldırabiliriz.' dedi. Telefonda ismi Yavuz olarak çıkıyordu. Başkasının ismi çıkmıyordu. Bu programda 3-4 defa görüştük. Bana dershanenin dönüşmediğini söyledi. Ayrıca zaman zaman dini içerikli cuma mesajları atıyordu. 2-3 ay sonra kaldırdım. İyi niyetimin kurbanı oldum."

Tutuklu sanıklardan S.U. ise ByLock'u kullanmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



Tutuklu sanıklardan Y.B. de, "Bylock'un ismini emniyette duydum. Kullanmadım. Evimde başka bir makineye ByLock yüklenmedi." dedi.

Diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, tutuksuz sanıklardan E.K'nin Bankasya hesaplarından yüklü miktarlarda hesap işlemi yapıldığı ve T.E'nin ise FETÖ/PDY bünyesinde evinde toplantı yaptığı iddiasıyla tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mal varlıkları ve Bankasya dışında diğer banka hesaplarındaki tedbirlerin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklar E.K. ve T.E'ye yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmalarına, tutuklu sanıklar S.İ. ve İ.E.B'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Mart'a erteledi.