Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini bildirildi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde.

"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."