Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni KHK'lar ile;

Özel güvenlik personellerinin silah kullanımına düzenleme getirildi. 680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Emniyet mensubu görevine iade edildi.

Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.

EMNİYETTEN 2.687 İHRAÇ

679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan 1.699 personel ihraç edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 149 asker görevden alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 164 asker görevden alındı.

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 20 ilde 83 dernek kapatıldı.

11 gazete geri açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nda 838 kişi ihraç edildi.

649 akademisyenin görevine son verildi.

680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.

680 Sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

KHK ile görevine iade edilen memurların tam listesi TIKLAYINIZ

Kapatılan 11 gazete yeniden açıldı. O gazeteler için TIKLAYIN

AYRINTILAR GELİYOR...