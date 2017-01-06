Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.

ÖZEL GÜVENLİKLERİN SİLAH TAŞIMAMASI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İstanbul'daki 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında özel güvenliklerin silah taşımıyor olması tartışmalara yol açmıştı.

BİR ÇOK DÜZENLEME YAPILDI

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İlkokul mezunları uzman çavuş oluyor

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek.

Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek

Yeni KHK'lar ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

KHK ile görevine iade edilen memurların tam listesi TIKLAYINIZ

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