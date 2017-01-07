Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçen hafta pazartesi başlayan duruşması, sanık ve avukatların kimlik tespitiyle sürdü.

"UÇAKLA ANKARA'YA GİDİLECEĞİ SÖYLENDİ"

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Birant Yönel savunmasında, Söke Komutan Yardımcılığında 1. Tabur 2. Bölük Komutanı olduğunu belirterek, "Birliklerden Çardak Havaalanına intikal için çıkacağımız sırada Söke Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Erol Akman, bölük komutanlarını toplayarak, 'Tugaya mesaj geldi, sıkıyönetim ilan edildi, 1402 sayılı kanunu yerine getiriyoruz. Bizim için sıkıntılı bir durum yok. Planlanan şekilde Çardak Havaalanı'na intikale gidiyoruz.' dedi. Ben de bu durumu kol komutanlarına bildirdim. Çardak Hava Meydan Komutanlığına vardığımızda hangarların olduğu bölgede bekledik. Erol Akman beni çağırdı, uçakla Ankara'ya gidileceğini söyledi. Ben de kol komutanlarına ilettim." dedi.

"HABERLERE İTİBAR ETMEYİN, YALAN"

Yönel, bu sırada etraftan çelişkili haberler aldıklarını ileri sürerek, "Bu konuyu aramızda konuştuk, çelişkili haberler vardı. Birisinde genelkurmay başkanının kaçırıldığı yer alıyordu. Acaba onu kurtarmaya mı gideceğiz diye düşündüm. Celil Basıkar yüzbaşı ile Erol Akman'ın yanına giderek bu haberleri sorduk. 'Haberlere itibar etmeyin, onlar yalan, bizim bağlı olduğumuz amirlerimiz Ege Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı var' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

Mahkeme heyetinin "Niçin polise teslim olmadığınız, oradan ayrılmadınız? Havaalanından çıkabilirdiniz" şeklindeki sorusuna Yönel, "Suç işlemediğimizi düşündüm. Harp okulunda 'polis kimliğinizi istediğinde elinizde uzaktan tutup gösterin, onlara teslim etmeyin' denirdi. Polise teslim olmak istemedik. Polisle değil, jandarma ile muhatap olmamız telkin edildi." yanıtını verdi. Duruşmaya, 9 Ocak Pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

İDDİANAME

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.