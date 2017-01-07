Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, El-Bab’da sivillerin hayatını kaybetmemesi için büyük çaba sarfettiklerini söyledi. El-Bab’a gelene kadar farklı bir strateji bulunduğunu, burada küçük yerleşim birimleri ve küçük öbekler hâlindeki terör örgütü DEAŞ militanları olduğunu belirten Bakan Işık “El-Bab’a gelince bu şehir savaşına dönüştü. Sivil kayıpların yaşanmaması için Türkiye büyük hassasiyet gösteriyor. Bu sebeple operasyon yavaş ilerliyor. Harekâtı yavaşlatan bir diğer sebep de hava şartları” diye konuştu. ABD’nin, Menbiç’te terör örgütü PYD unsuru kalmayacağına dair söz verdiğini söyleyen Bakan Işık, “ABD’ye, PYD ile iş tutmayı, bölgede bir aktör hâline getirmeyi bırakın, gelin bu işi oradaki yerli Araplarla yapalım dedik. Ancak ABD, Menbiç’te PYD unsuru kalmayacağına söz verdi ancak bu sözlerini tutmadı. Göstermelik birtakım çekilme operasyonlarının dışında, tamamen PKK/PYD unsurları Menbiç’in dışına çımalı. Bölge Cerablus’ta, Rai’de diğer yerlerde olduğu gibi kendi halkı tarafından yönetilmeli. Aksi hâlde Türkiye Menbiç’e temizlik harekâtı yapacaktır” dedi.

İNCİRLİK NATO ÜSSÜ DEĞİL

ABD’nin NATO’da müttefikimiz olduğunu hatırlatan Işık, “Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyete dayalı olmalı. Aksi hâlde bu ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Bu, ‘bugünden yarına İncirlik kapatılacak’ anlamına gelmiyor. İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes bilsin; Türkiye’nin izni ile orada bulunuyorlar. Türkiye bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler eğer Türkiye’nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada cereyan ederse Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir” diye konuştu.