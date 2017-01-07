Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya konusunda bir düzenlemenin şart olduğunu belirterek, “Aksi takdirde bu alan çok kontrolsüz, kaotik bir alan olarak zarar vermeye devam edecektir” dedi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Yılmaz, gündemi değerlendirdi. Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili süreci değerlendiren Yılmaz, CHP’ye yüklendi. CHP’nin “Bizden hiçbir zaman cumhurbaşkanı seçilmez, biz hiçbir zaman Mecliste çoğunluk olamayız” psikolojisinde olduğunu belirten Yılmaz, “CHP, bu sistemde en fazla değişen parti olacak, değişmek zorunda kalacaklar. Yüzde 50’yi hedeflemek durumundalar” dedi. Anayasa değişiklik teklifiyle devletin üniter yapısının değişmeyeceğini, rejim sisteminde bir farklılık olmayacağını, diktatörlüğün de gelmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, “En iyi liderler bile en fazla iki dönem seçilebilecek. Bitimsiz iktidarlar dönemi bitiyor” dedi. Cevdet Yılmaz, özellikle terör saldırılarının ardından toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirecek paylaşımlarla tartışılan sosyal medya konusunda da bir düzenlemenin şart olduğunu vurguladı. Ortam sanal olsa da hakkında yazılanların gerçek insanlar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sosyal medyanın, ahlaktan ve hukuktan bağımsız bir alan olarak düşünülemeyeceğini ifade etti. Yılmaz, yasal düzenleme konusunda şu ifadeleri kullandı: “Farklı görünümler altında yapılan operasyonlar var, bunu görmemiz lazım. Esas olan kullanıcının daha bilinçli hale gelmesi ve bunlara prim vermemesidir. Sosyal medyadaki bireysel gazetecilerin bilgiyi teyit etmesi lazım. Bunu yapmazlarsa farklı kitleleri karşı karşıya getirmiş olurlar. Düzenleme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyadaki gazeteciliğin bir şekilde tarif edilmesi lazım. Bir kart verilecekse o kartın elektronik kart mı olur onu bilemiyorum ama o kartın verilmesi lazım. Aksi takdirde bu alan çok kontrolsüz, kaotik bir alan olarak zarar vermeye devam edecektir.” Terör örgütlerinin vardiyalı bir şekilde çalıştığının altını çizen Yılmaz, “Bir büyük şirketin bayileri gibi çalışıyorlar. Tabelaları farklı olsa da, aynı amaca hizmet eden bayiler gibiler” dedi.