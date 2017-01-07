Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşamdan itibaren yer yer fırtınayla görülen kar yağışı etkisini sürdürüyor.Olumsuz hava koşulları yüzünden Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmesi bu bölgede yoğunluğa yol açtı.Kar yağışı, taksi seferlerini de aksattı. Havalimanında uçaklardan inen yolcular, uzun süre taksi bekledi.Saatlerce araç bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan yolcular, taksilerin havalimanına ulaşmasıyla alandan ayrıldı.