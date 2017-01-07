Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a giden 4 Çeçen'i Tarsus ilçesinde yakaladı. Türkiye'deki Suriyelilere verilen geçici kimliklere benzer sahte kimlikle yakalanan M.H., A.R., F.A. ve H.A. adlı şüphelilerin, Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıkları belirtildi.Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.