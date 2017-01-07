AUZEF’ten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı bölgelerdeki kar yağışı nedeniyle 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 1. oturumda yapılacak sınavlarımızın başlangıç saati 1 saat ileri alınmıştır.Sınavlarımız 10:30’da başlayacaktır."