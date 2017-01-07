AUZEF’ten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı bölgelerdeki kar yağışı nedeniyle 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 1. oturumda yapılacak sınavlarımızın başlangıç saati 1 saat ileri alınmıştır.Sınavlarımız 10:30’da başlayacaktır."
İstanbul Üniversitesinden sınav saatlerine kar düzenlemesi
07.01.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), kar yağışı nedeniyle sınav başlama saatini bir saat ileri aldı.
Etiketler : İstanbul Üniversitesi,
435846 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435846.aspx
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